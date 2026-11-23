هل السرحان يبطل الصلاة؟ سؤال يشغل بال كثير من المسلمين الذين يعانون من عدم التركيز أثناء الصلاة، وانشغال الذهن بأمور الحياة والتفكير في المشكلات والعمل، وقد يتكرر ذلك خلال قراءة الفاتحة أو الركوع والسجود، ما يجعل المصلي يتساءل عن حكم الصلاة إذا غاب عنه الخشوع أو شرد ذهنه لبعض الوقت. ويوضح الحكم الشرعي أن مجرد السرحان وعدم التركيز لا يبطل الصلاة، ما دام المصلي أتى بأركانها وشروطها وواجباتها، ولم يصدر منه ما يفسدها.

هل تبطل الصلاة إذا سرح المصلي وفكر في أمور الدنيا؟

وفي السياق، أكد الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن أن السرحان في الصلاة يقلل الثواب لكن لا يبطل الصلاة.

واستشهد الدكتور على جمعة بما جاء عن سيدنا ابن عباس لما كان يقرأ «الذين هم عن صلاتهم ساهون»، فكان يقول الحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، موضحا أن المقصود أن السرحان الذي يصيب الإنسان في صلاته.

هل السرحان يبطل الصلاة؟

ووفقا لما ذكره الدكتور علي جمعة فإن السرحان لا يبطل الصلاة في حد ذاته، فبمجرد انشغال الذهن أو ورود الأفكار على المصلي لا يوجب إعادة الصلاة، ما دام أدى أركانها وشروطها على الوجه الصحيح.

والخشوع من أهم مقاصد الصلاة، وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله في سورة المؤمنون: **﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

هل يجب إعادة الصلاة بسبب عدم التركيز؟

لا تجب إعادة الصلاة لمجرد أن المصلي سرح أو انشغل بالتفكير أثناء أدائها، ولا ينبغي الاستسلام للوسوسة أو تكرار الصلاة دون سبب شرعي.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق عليه.

كيفية علاج السرحان في الصلاة

وعن كيفية علاج السرحان في الصلاة فقد كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أنه «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

وأضاف: "ثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".

أسباب زيادة الخشوع في الصلاة

وكان الدكتور على جمعة، وضع روشتة شرعية تساعد على الخشوع في الصلاة، وتتألف من 8 وسائل، مشيرًا إلى أن الخشوع مسألة قلبية ومعناه استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى.

وأوضح «جمعة» أنه لكي يصل الإنسان إلى حالة الخسوع في الصلاة، هناك 8 طرق، دل عليها السلف الصالح، فقال لنا عن بعض الإجراءات التي تؤدي للخشوع منها: «السكينة، قراءة القرآن آية آية، والتسبيح ببطء، والنظر عند موضع السجود، وعدم الحركة الكثيرة في الصلاة.

وأضاف: وعدم الصلاة على سجادة مزخرفة، وإظهار النون عند التسبيح في الركوع والسجود بقول "سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى"، والإكثار من ذكر الله خارج الصلاة».