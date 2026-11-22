أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الأرباح التي يحصل عليها صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الحكم يتوقف على طبيعة المحتوى الذي يقدمه الشخص ومدى فائدته للناس.

حكم الأرباح التي يحصل عليها صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيوينة، اليوم الأحد، أن الأرباح الناتجة عن تقديم محتوى هادف ونافع للناس، ولا يتضمن ضررًا أو مخالفة للأخلاق، جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل المحتوى الطبي الذي يقدمه الأطباء، والمعلومات الهندسية التي يقدمها المتخصصون، وكذلك المحتوى الديني والتربوي النافع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الأرباح التي تأتي من تقديم محتوى تافه لا قيمة له، أو محتوى يضر بالأخلاق ويسهم في إفسادها، لا تجوز، مؤكدًا أن العبرة ليست بمجرد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وإنما بطبيعة ما يُنشر ويُقدم للجمهور.

وشدد الشيخ عويضة عثمان على أهمية الالتزام بالتخصص عند صناعة المحتوى، موضحًا أنه لا يصح أن يتحدث شخص في مجال لا يملك علمًا أو خبرة فيه، كأن يتناول غير المتخصصون المسائل الطبية أو النفسية ويقدمون معلومات أو تشخيصات خاطئة قد تضر بالمتابعين.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن احترام التخصص ضرورة لحماية الجمهور من المعلومات المغلوطة، وأن مشروعية أرباح السوشيال ميديا ترتبط بتقديم محتوى نافع ومسؤول، يحترم الأخلاق والتخصص ولا يتسبب في الإضرار بالآخرين.