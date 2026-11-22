أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع بقلق بالغ التفجير الذي استهدف ميناء بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة، معربة عن إدانتها لهذه الهجمات التي تهدد أمن واستقرار البلاد وسلامة منشآتها الحيوية.

وأكدت مصر، في بيان، إدانتها لكل الأعمال التي من شأنها المساس بأمن واستقرار ليبيا الشقيقة، أو تهديد سلامة المنشآت والمرافق الحيوية بها، مشددة على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، طبقًا لقواعد القانون الدولي.

وشهدت قاعدة بنغازي البحرية، فجر الأحد 22 نوفمبر، انفجارا على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، في حادث رجحت التحقيقات الأولية للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أنه ناجم عن هجوم باستخدام مركبات مسيّرة، فيما كانت السفينة متوقفة للتزود بالوقود والمؤن خلال رحلة عودتها إلى روسيا.

وأعلنت السلطات الليبية فتح تحقيق شامل في الواقعة، بالتنسيق مع الجانب الروسي؛ لتحديد ملابسات الهجوم ومصدره والجهة المسؤولة عنه، مؤكدة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية واستئناف العمل بهما بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

ولم تقتصر التطورات على استهداف السفينة الروسية، إذ أفادت تقارير بوقوع هجوم آخر بزورق مسيّر استهدف سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة بنغازي، بالتزامن مع اعتراض القوات الليبية عددًا من الزوارق المسيّرة في محيط المدينة.