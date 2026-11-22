قال السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين في تصريحات صحفية أن موسكو ستدرس كيفية التعامل مع التطورات الجديدة على خلفية الحادثين اللذين وقعا في مدينة بنغازي واستهدفا قطعا بحرية في محيط الميناء.

انفجارات في بنغازي

مضيفا أن الهجمات تأتي في إطار محاولات أوكرانية لتوسيع نطاق المواجهة إلى مناطق بحرية بعيدة عن ساحة العمليات العسكرية.

وذكر أن نظام كييف يحاول خلال الأيام الأخيرة فتح جبهات قتالية في مناطق بحرية بعيدة جغرافيا عن منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة كبحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن كييف تلجأ إلى تنفيذ هجمات إرهابية وتعمل على جر أطراف ثالثة إلى هذه العمليات رغم عدم رغبتها في الانخراط بالمغامرات الأوكرانية.

وقال إن روسيا تدين بشدة هذه الهجمات التي لن تمر دون رد وستدرس كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد.

يأتي ذلك في ضوء، ما قالته الحكومة المتمركزة في شرق ليبيا اليوم الأحد، أن انفجارا وقع على متن سفينة روسية راسية في قاعدة بنغازي البحرية في شرق ليبيا نجم عن ما يشتبه بأنه هجوم بمركبات مسيرة، وذلك عقب تحقيق أولي.

ولم ‌تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المشتبه به، ولم يصدر حتى الآن تعليق من السلطات الروسية.

واستخدمت القوات الأوكرانية مرارا مركبات مسيرة بحرية وصواريخ لاستهداف سفن حربية ومنشآت بحرية روسية في البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت مصادر طبية إن عشرة أشخاص، بينهم روس وليبيون، أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث ويتلقون العلاج ⁠في بنغازي.

وفي تطور منفصل، قال مصدران عسكريان ليبيان لرويترز إن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم بزورق مسير قبالة ساحل بنغازي اليوم الأحد.

وأضافا أن القوات البحرية الليبية أنقذت أفراد طاقم السفينة.



وقالت وزارة الصحة إن بعض أفراد الطاقم في حالة مستقرة بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.