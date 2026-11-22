أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أهمية دور جماهير النادي في دعم الفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مشددًا على أن جماهير الأحمر اعتادت الظهور في الأوقات الصعبة والحاسمة، والوقوف خلف اللاعبين مهما كانت الظروف.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «هنا الأهلي»، إن جمهور الأهلي سيكون حاضرًا في مباراة بيراميدز، مضيفًا: «جمهور الأهلي هيكون موجود بكرة، وزي ما اتعودنا منه، دايمًا بنلاقيه حاضر في الأوقات الصعبة والحاسمة».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن اللاعبين يجب أن يشعروا بقيمة الجماهير ودورها في مساندة الفريق، مؤكدًا أن الجمهور يقف خلفهم ويدعمهم، ولا يصدق أي كلام يتردد بشأن الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، من خلال قنواتها المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.