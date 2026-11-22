أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن هناك قانونا ينظم مهنة الهندسة، مشيرا إلى أنه غير مسموح لأي شخص يمارس تلك المهنة إلا بعد الحصول على المعرفة اللازمة التي تمكنه من القيام بالترميمات للمباني.

وقال محمد عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قانون البناء يشترط أن من يقوم بالترميم المهندس الإستشاري، وهو المهندس الذي مارس المهنة في الترميم لمدة لا تقل عن 8 سنوات متصلة

تعديل الميل بشكل علمي

وتابع نقيب المهندسين، أن المصريين قاموا بتعديل ألاف المباني المائلة، مشيرا إلى أن هناك أعمال علمية محددة لتعديل الميل في المباني، مع وجود إجراءات هامة للقيام بتعديل الميل بشكل علمي وهندسي سليم.