تتجه حالة الطقس غدًا الاثنين 23 نوفمبر 2026 إلى تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح في بعض المناطق.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تسجل القاهرة درجة حرارة صغرى تبلغ 16 درجة مئوية.



حالة الطقس غدا الاثنين 23 نوفمبر 2026

تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار التغيرات الجوية بين فترات النهار والليل.

وتتطلب الأجواء الصباحية الانتباه بسبب فرص تكون الشبورة المائية، التي قد تصل إلى الكثافة على بعض الطرق، فيما تظهر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

كما تتكون بعض السحب المتفرقة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر، إلى جانب نشاط متقطع للرياح في عدد من المناطق.



الشبورة المائية غدا.. تحذير من انخفاض الرؤية صباحا

تعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين، إذ تتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتشمل المناطق المتوقع ظهور الشبورة بها:

الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وحذرت التوقعات من احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق نتيجة كثافة الشبورة، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين 23 نوفمبر

تظهر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين جنوبًا.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار على فترات متقطعة، دون الإشارة إلى تأثيرات واسعة على الأنشطة اليومية.

كما تتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر، وهو ما يضيف بعض التغيرات المحدودة إلى حالة الطقس خلال اليوم.

نشاط الرياح غدا في القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر

تشهد بعض المناطق نشاطًا متقطعًا للرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

وتشمل مناطق نشاط الرياح:

القاهرة الكبرى.

جنوب سيناء.

محافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يكون نشاط الرياح على فترات متقطعة، ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة في المناطق التي تشهد تغيرات في سرعة الرياح بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 23 نوفمبر 2026 في المحافظات

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الاثنين في عدد من المدن، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 25 درجة، والصغرى 16 درجة. الإسكندرية: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة. الإسماعيلية: العظمى 26 درجة، والصغرى 13 درجة.

العظمى 26 درجة، والصغرى 13 درجة. مطروح: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة. شرم الشيخ: العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة. أسوان: العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

وتوضح درجات الحرارة استمرار التباين بين المناطق الشمالية والجنوبية، إذ تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى ضمن المدن المذكورة بواقع 34 درجة، بينما تصل الصغرى في الإسماعيلية إلى 13 درجة مئوية.



نصائح مهمة للمواطنين مع طقس الاثنين

مع توقعات ظهور الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح، ينصح باتخاذ عدد من الاحتياطات، خاصة للمسافرين على الطرق السريعة والزراعية.

ومن أبرز الإجراءات التي تساعد على التعامل مع حالة الطقس:

توخي الحذر أثناء القيادة خلال الفترة من الرابعة إلى التاسعة صباحًا.

تقليل السرعة عند ظهور الشبورة المائية وانخفاض الرؤية.

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

متابعة تحديثات الأرصاد الجوية قبل السفر إلى المناطق المتأثرة بالظواهر الجوية.

اختيار الملابس المناسبة لانخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

وتظل الشبورة المائية أبرز الظواهر التي تستدعي الانتباه غدا الاثنين، بالتزامن مع الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة وفرص الأمطار المحدودة ونشاط الرياح على فترات متقطعة.