كشفت السفيرة نيفين الحسيني، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الهجرة، أن المنطقة العربية والقارة الأفريقية تستضيفان نحو 51% من إجمالي النازحين قسريًا على مستوى العالم، مؤكدة أن أزمة النزوح القسري تُعد من أخطر الأزمات التي تواجه المنطقتين.

مصر ودول الجنوب تتحمل أعباء متزايدة بسبب النزوح القسري

وشددت الحسيني، خلال لقاء مع محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، على ضرورة عدم الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها في مواجهة تداعيات النزوح القسري، وتبني أطر أوسع تقوم على دعم التنمية وترسيخ السلام، بما يسهم في معالجة جذور الأزمات والتعامل مع تداعياتها بصورة مستدامة.

وأكدت على أهمية إعادة النظر في النهج الذي تتبعه بعض الدول، والقائم على تحميل دول الجنوب النصيب الأكبر من مسؤوليات التعامل مع أزمات النزوح، مشيرة إلى ضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول، بدلًا من تركيزها على الدول القريبة من مناطق النزاع.

وأوضحت أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يمثل فرصة لتسليط الضوء على هذه القضية، وضرورة ألا تتحمل الدول القريبة من مناطق النزاع، ومن بينها مصر، بمفردها تبعات أزمات النزوح القسري، في ظل الأعباء الإنسانية والاقتصادية المترتبة عليها.