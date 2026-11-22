تتجه الأنظار غدًا إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اختبار قوي للفريقين، بعد البداية المميزة لكل منهما خلال الموسم الجاري، وسط تفوق واضح للفريق السماوي على مستوى النتائج والأرقام في مختلف البطولات.

الأهلي وبيراميدز في اختبار مرتقب

ورغم الأفضلية التي يمتلكها بيراميدز في عدد الانتصارات والأهداف المسجلة، فإن الأهلي يدخل المواجهة بسجل مميز، بعدما نجح في تحقيق 11 فوزًا خلال 13 مباراة خاضها هذا الموسم، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

الأهلي.. 11 انتصارًا و30 هدفًا

خاض الأهلي 13 مباراة بمختلف المسابقات، بواقع 8 مواجهات في الدوري، ومباراتين في كأس الكونفيدرالية، ومباراتين في كأس الرابطة، إلى جانب مباراة واحدة في كأس مصر.

وحقق الفريق الأحمر 11 انتصارًا وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي خسارة، وسجل لاعبوه 30 هدفًا عن طريق 13 لاعبًا، ليعكس الفريق تنوعًا هجوميًا واضحًا خلال مشواره حتى الآن.

وتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الأهلي برصيد 6 أهداف، متفوقًا على حسين الشحات صاحب المركز الثاني بـ5 أهداف، بينما جاء عمر الساعي ثالثًا برصيد 4 أهداف.

وسجل أشرف بن شرقي ومجدي أفشة 3 أهداف لكل منهما، فيما أحرز طاهر محمد طاهر هدفين، بينما سجل كل من محمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم ومنصف بقرار وسفيان بن جديدة وأشرف داري وعمر معوض هدفًا واحدًا.

بيراميدز.. 15 انتصارًا و35 هدفًا

في المقابل، يقدم بيراميدز انطلاقة استثنائية، بعدما خاض 15 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 8 مباريات بالدوري، و4 مواجهات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين في كأس الرابطة، ومباراة واحدة في كأس مصر.

ونجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز خلال جميع مبارياته الـ15، محققًا العلامة الكاملة دون فقدان أي نقطة، كما أحرز لاعبوه 35 هدفًا، من بينها هدف عكسي.

وعلى مستوى الهدافين، يتصدر يوسف أوباما ومحمود صابر ومصطفى زيكو القائمة برصيد 4 أهداف لكل لاعب، يليهم وليد الكرتي وناصر ماهر وزلاكة وعبد الرحمن مجدي وأحمد نذير بوعلي، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف.

كما أحرز مصطفى فتحي ومهند لاشين وعودة الفاخوري هدفين لكل لاعب، بينما سجل أحمد سامي وعلي حمودة هدفًا واحدًا لكل منهما.

مواجهة الأرقام والطموحات

وتحمل مباراة الأهلي وبيراميدز أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الرغبة المشتركة في مواصلة النتائج الإيجابية، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتحقيق انتصار جديد، بينما يتطلع بيراميدز لمواصلة سلسلة انتصاراته وتأكيد تفوقه الرقمي هذا الموسم.