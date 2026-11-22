قدّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب مصطفى عسل؛ بعد تتويجه بلقب بطولة الصين الدولية المفتوحة للاسكواش 2026، عقب فوزه على مواطنه محمد زكريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وزير الرياضة يهنئ مصطفى عسل بعد تتويجه بلقب بطولة الصين الدولية المفتوحة للاسكواش

وعبر الوزير عن خالص سعادته بهذا الانتصار للبطل العالمي مصطفى عسل، وعلى هذا التتويج المستحق، الذي يُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات.

وأضاف أن ما يقدمه من مستويات مميزة يؤكد أن الاسكواش المصرية يتربع على القمة.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، البطل المصري الواعد محمد زكريا على وصوله إلى المباراة النهائية وأدائه المشرّف، قائلا إنه “يبشر بمستقبل كبير لبطلنا المصري”.

كما تقدم الوزير بالشكر للأجهزة الفنية والإدارية المعاونة للاعبين، وللاتحاد المصري للاسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، على الجهد المتواصل في دعم اللاعبين وإعداد أجيال جديدة من الأبطال.