أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تُدعى فاطمة من القليوبية، بشأن حكم بيع قطعة ذهبية «غويشة» وإيداع ثمنها في البنك كوديعة، ثم استخدام العائد الناتج عنها في تغطية مصاريف المنزل.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن مسألة عوائد البنوك من المسائل الفقهية المعاصرة التي اختلفت فيها آراء العلماء والجهات الفقهية، فهناك من يرى أن هذه المعاملات لا تُعد من الربا، بينما يرى فريق آخر خلاف ذلك.

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أنه يجوز لمن يأخذ بالرأي الفقهي الذي يجيز هذه المعاملات أن يضع أمواله في وديعة بنكية وينتفع بعائدها، دون حرج، موضحًا أن السيدة السائلة يمكنها الاستفادة من العائد في قضاء حوائج منزلها ومساعدة أسرتها.

وأكد أن التعامل مع هذه المسائل يتطلب مراعاة واقع الناس وظروفهم المعيشية، لافتًا إلى أن هناك أشخاصًا يمتلكون مدخرات أو مبالغ حصلوا عليها من المعاش أو الميراث، ولا يستطيعون الدخول في التجارة أو المضاربة، ويعتمدون على عوائد هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم.

وشدد على أن من يأخذ بالرأي الفقهي المجيز لعوائد البنوك لا حرج عليه في ذلك، خاصة أن بعض الأسر تحتاج إلى هذه العوائد للمساهمة في نفقات المعيشة وتدبير احتياجات المنزل.