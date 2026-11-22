يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز غدا ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز غدا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي

التقى فريق الأهلي بنظيره بيراميدز في 25 مباراة حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة بينما حقق بيراميدز الفوز في 8 مباريات وحسم التعادل 6 مباريات

واحرز لاعبي 30 هدف في شباك بيراميدز بينما استقبلت شباكه 25 هدف

ويحتل بيراميدز صداره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطن بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة