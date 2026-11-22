أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن التربية السليمة للأطفال لا تقوم على العنف أو التخويف، وإنما ترتكز على الحب والاحتواء والتوجيه الصحيح، مشددة على ضرورة فهم التوجيهات النبوية المتعلقة بتربية الأبناء بعيداً عن التفسيرات الخاطئة التي قد تُستخدم لتبرير إيذاء الأطفال.

ذريعة لممارسة العنف البدني

وأوضحت مختار، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي يقدمه الإعلاميون شريف بديع وسارة سامي وآية شعيب عبر قناة «صدى البلد»، أن الحديث النبوي الشريف: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، لا ينبغي اتخاذه ذريعة لممارسة العنف البدني ضد الأبناء.

وشددت على أن المقصود بالتوجيه الوارد في الحديث ليس الضرب المؤذي الذي يتسبب في الألم أو الإصابات، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه لما قد يترتب عليه من أضرار، خاصة أن هذه المنطقة تضم أعضاء حساسة مثل العين والأنف والأذن.

النهي عن صور متعددة من الاعتداء البدني

وأضافت أن التوجيه النبوي يتضمن النهي عن صور متعددة من الاعتداء البدني، من بينها كسر العظام وضرب البطن وصفع مؤخرة الرأس، مؤكدة أن التربية لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لإلحاق الأذى بالطفل، بل ينبغي أن يكون هدفها التعليم والتوجيه والتنبيه.

أساليب التربية داخل الأسرة

وحذرت الداعية الإسلامية من خطورة انتقال أنماط العنف بين الأجيال، موضحة أن الطفل الذي ينشأ في بيئة تعتمد على القسوة والضرب قد يعيد إنتاج السلوك نفسه مع الآخرين عندما يكبر، وهو ما يجعل العنف دائرة متكررة يصعب كسرها دون تغيير أساليب التربية داخل الأسرة.

بناء شخصية الطفل السوية

وأكدت مختار أن بناء شخصية الطفل السوية يتطلب توفير بيئة أسرية يشعر فيها بالأمان والحب والانتماء، ويحصل على الحنان والاحتواء والتقبل، بما يساعده على تكوين شخصية متوازنة وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على التعامل الإيجابي مع المجتمع.

اللجوء إلى تعاطي المخدرات

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن آثار التربية لا تتوقف عند حدود المنزل، بل تنعكس على سلوك الطفل في المدرسة وعلاقاته بالآخرين ومستقبله النفسي والاجتماعي، محذرة من أن الإهمال العاطفي والعنف الأسري قد يسهمان في ظهور سلوكيات خطيرة، مثل الاعتداء على الزملاء أو الهروب من المنزل أو اللجوء إلى تعاطي المخدرات، وقد تتفاقم المعاناة النفسية لدى بعض الأطفال إلى التفكير في الانتحار.

وشددت على أن التربية الواعية ليست مجرد فرض للأوامر والعقوبات، وإنما مسؤولية تهدف إلى إعداد إنسان سوي نفسياً وسلوكياً، يمتلك الثقة بالنفس ويشعر بقيمته داخل أسرته ومجتمعه.