تفقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مشروع برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر بمحافظة أسوان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

ويأتي المشروع في إطار التعاون الإنمائي بين مصر وسويسرا، بتمويل من الاتحاد السويسري، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولية تنفيذه.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على مستجدات تنفيذ المشروع ومتابعة التقدم المحرز في مشروعات التعاون الإنمائي التي تحظى بتمويل من الشركاء الدوليين، بما يعكس جهود مصر لتعزيز الشراكات التنموية ودعم مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب في صعيد مصر.

أطلقت مصر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر 2019، بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الأفريقي، ليكون منصة أفريقية ودولية للحوار وتبادل الرؤى بشأن قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين.

وينظم المنتدى بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ويستهدف تعزيز الترابط بين الأمن والتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، ودعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.