أعلن مطار القاهرة الدولي عن إتاحة خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية داخل مبنى الركاب رقم (3) والإير مول، بما يتيح للمسافرين الراغبين في القيادة بالخارج استكمال إجراءات الحصول على الرخصة من داخل المطار، دون الحاجة إلى التوجه لجهات خارجية قبل السفر.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمسافرين، وإضافة خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن توجه الشركة نحو توسيع نطاق الخدمات المساندة داخل المطار، وتوفير مزيد من التيسيرات التي تختصر الوقت والجهد على المسافرين، وتعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم خلال مختلف مراحل رحلتهم.

وتواصل شركة ميناء القاهرة الجوي جهودها لتطوير وتنويع الخدمات المقدمة داخل مباني الركاب، وإتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات المسافرين وتواكب تطلعاتهم، بما يعزز من مستوى الراحة والمرونة، ويدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الجوية وواجهة حضارية تعكس مستوى التطور في قطاع الطيران المدني.