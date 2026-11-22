في خطوة جديدة لتعزيز تواجدها في السوق السعودي، سيّرت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أولى رحلاتها من مدينة الطائف إلى القاهرة، بحضور فهد العصيمي، مدير مطار الطائف، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة.

وتُسيّر الشركة 5 رحلات أسبوعيًا من وإلى الطائف، تشمل 4 رحلات إلى القاهرة أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، ورحلة أسبوعية إلى سوهاج يوم الجمعة.

ويأتي ذلك ضمن شبكة إيركايرو التي تغطي 11 مطارًا بالمملكة العربية السعودية، بإجمالي نحو 170 رحلة أسبوعيًا، بما يعزز الربط الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية ويوفر المزيد من خيارات السفر للمسافرين.