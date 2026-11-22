حذرت تركيا من احتمالية تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية قد تمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية، إن إسرائيل تحاول، بحسب اتهامه، خلق مبرر للتدخل العسكري في سوريا، من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب البلاد، واستفزاز الجيش السوري.

وأوضح فيدان أن الدروز في سوريا ينقسمون إلى ثلاث عشائر رئيسية، مشيراً إلى أن اثنتين منها تقفان إلى جانب الحكومة السورية، بينما تتلقى العشيرة الثالثة دعماً إسرائيلياً، يشمل إمدادات أسبوعية من الأسلحة والذخائر عبر المروحيات.

وأضاف أن أنقرة حذرت حلفاءها في المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من احتمالية استغلال هذه التطورات لشن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن أي تدخل عسكري محتمل لن تقتصر تداعياته على الأراضي السورية، بل قد يفتح الباب أمام صراعات إقليمية جديدة، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد فيدان أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدد جهود استقرار سوريا وإعادة إعمارها، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع التصعيد، والالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974.



وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات تركية سورية لتعزيز التعاون العسكري والأمني، في ظل تطورات متسارعة تشهد الساحة السورية



