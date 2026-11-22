فاز اللاعب المصرى مصطفى عسل صاحب الـ 24 عاماً على مواطنه اللاعب الناشئ محمد زكريا صاحب الـ19 عاماً فى مباراة من العيار الثقيل في نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش 2026 بنتيجة 3 / 1 في مجموع الأشواط، استمرت المباراة لمدة 108 دقائق من الجهد والتعب واللياقة البدنية المرتفعة من اللاعبين .
أقيمت البطولة فى الفترة من 17 حتى 22 من نوفمبر الجاري في مدينة شنغهاى بدولة الصين ، حيث يحصل البطل على جائزة مالية قدرها 120 ألف دولار أمريكي .
حصد عسل لقب البطولة بعد تغلب 3 / 0 على الصينى إين يو نج فى الدور ربع النهائى والفوز 3 / 2 على مواطنه يوسف إبراهيم وتغلب 3 / 1 على مواطنه محمد زكريا في نهائي البطولة .
وفي نفس السياق، توجت الماليزية سيفا سا نجاري بلقب فردى السيدات بعد انسحاب منافستها اليابانية ساتومي واتانابي بسبب وعكة صحية ألمت بها والتي تمنت لها السلامة .