تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، وثّق لحظة وداع مليئة بالمشاعر داخل أحد الفصول الدراسية، حيث ظهر تلاميذ في المرحلة الابتدائية وهم يودعون معلمتهم بالدموع والأحضان.

وأظهر الفيديو المتداول، الذي حظي بتفاعل واسع خلال الساعات الماضية، التلاميذ وهم يجلسون في أماكنهم داخل الفصل، مرتدين الزي المدرسي، وعلامات الحزن تسيطر على وجوههم، قبل أن يتوجه عدد منهم لاحتضان معلمتهم، في مشهد إنساني خطف قلوب المتابعين.

وظهرت بعض الطالبات وهن يبكين متأثرات بلحظة الوداع، بينما حاول زملاؤهن التعبير عن حبهم وامتنانهم لمعلمتهم بطريقتهم البريئة، عبر الأحضان وكلمات الوداع، وكأنهم لا يريدون أن تنتهي تلك اللحظة.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل، حيث أشاد المتابعون بعلاقة الحب والاحترام التي جمعت المعلمة بتلاميذها، معتبرين أن ما ظهر في الفيديو هو دليل حقيقي على أن المعلم لا يُقاس بما يشرحه فقط، بل بما يتركه في قلوب طلابه.

وعلّق عدد من رواد مواقع التواصل على الفيديو بكلمات مؤثرة، من بينها: "المعلم الحقيقي هو اللي بيسيب أثر"، و"دموع الأطفال دي أصدق شهادة نجاح لأي معلم"، مؤكدين أن تلك المشاهد تعكس قيمة المعلم ودوره الإنساني قبل التعليمي داخل المدرسة.

وأعاد الفيديو إلى الأذهان ذكريات الكثيرين مع معلميهم في مرحلة الطفولة، ممن تركوا بصمة لا تُنسى في حياتهم، وأصبحوا جزءًا من ذاكرتهم رغم مرور السنوات.