افتتح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عيادة السلام للتأمين الصحي ومخازن السلام المركزية للأدوية التابعة لهيئة التأمين الصحي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وآليات العمل، ومتابعة تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

وأكد الوزير - خلال الزيارة - أن المريض المصري يتصدر أولويات الوزارة وأن الهدف من تطوير المنشآت الصحية هو تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، مشددًا على أهمية توفير مختلف التخصصات الطبية داخل العيادات، وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تلبي احتياجات المرضى.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير بدأ جولته بعيادة السلام للتأمين الصحي، حيث تفقد عيادة الأسنان والصيدلية، واطمأن على توافر جميع الأدوية وعدم وجود أي نواقص، واستمع إلى آراء عدد من المنتفعين الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى الخدمة المقدمة.

كما تفقد الوزير عدداً من العيادات والأقسام الطبية، ومنها عيادات الجراحة العامة والمسالك البولية والباطنة وقسم العلاج الطبيعي، واطلع على الإمكانات والخدمات المقدمة فيها، واستمع إلى آراء المترددين الذين أشادوا بجودة الخدمات الطبية.

ووجه الوزير بإعادة النظر في توزيع الأطباء داخل العيادة وزيادة أعدادهم بمختلف التخصصات، مع التركيز على التخصصات الأكثر احتياجاً، بما يتناسب مع أعداد المترددين ويسهم في سرعة تقديم الخدمة وتخفيف فترات الانتظار.

وتقع عيادة السلام للتأمين الصحي على مساحة 1716 متراً مربعاً، ويبلغ عدد المنتفعين بها 448 ألف مواطن، ويتراوح متوسط التردد اليومي عليها بين 300 و350 متردداً، وتضم تخصصات متنوعة تشمل العلاج الطبيعي والأسنان والأشعة والمعامل والباطنة والمسالك البولية والنساء والتوليد والرمد والممارس العام والجراحة العامة والجلدية.

عقب ذلك توجه الوزير لافتتاح مخازن السلام المركزية، حيث تفقد منظومة العمل ومراحل استلام وفرز الأصناف المختلفة، والمخازن الطبية وغير الطبية، وثلاجات الحفظ، ومخازن مستلزمات التشغيل والمغاسل ومكافحة العدوى والمطبوعات، واطلع على التجهيزات المستخدمة في تنظيم عمليات التخزين بما يضمن سهولة الوصول إلى الأصناف وحسن إدارتها.

وتقع مخازن السلام المركزية على مساحة إجمالية تبلغ 4215 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة المباني المخزنية 1820 متراً مربعاً، وتتكون من أربعة أدوار، ويضم الدور الأرضي مناطق الاستلام والفرز و25 مخزناً طبياً و27 مخزناً غير طبي بالإضافة إلى 4 ثلاجات مخصصة لحفظ الأصناف التي تتطلب ظروف تخزين خاصة.

وتتميز المخازن بتوافر أحدث التجهيزات التخزينية ومساحات استيعابية أكبر مقارنة بالمخازن القديمة، بما يتيح استيعاب كميات متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة الحديثة وتوفير أنظمة التهوية والتكييف المناسبة، بما يدعم الحفاظ على سلامة الأصناف المخزنة ويسهم في تنظيم عمليات التخزين والتداول وفقًا لطبيعة كل صنف.