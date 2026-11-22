نص مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، المقدم من النائب بسام الصواف، على تطبيق منظومة التعليم الذكي تدريجيًا في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية.

وحددت المادة الثالثة من مواد إصدار المشروع مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون لاستكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية، حال إقراره.

كما ألزمت المادة الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ ومستوى الجاهزية ونتائج التطبيق والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

ويهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي جزءًا من العملية التعليمية وليس مشروعًا منفصلًا عنها.

ويستهدف المشروع إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما يساعد على إعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في مصر.

كما يستهدف توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، وبصفة خاصة في الكليات العملية، بما يتيح للطلاب التدريب على حالات وتجارب وسيناريوهات متعددة، ويساعد في معالجة بعض تحديات التدريب العملي التي تواجهها التخصصات التي تعتمد على الممارسة والتطبيق.

ويهدف المشروع كذلك إلى دعم المعلم من خلال برامج تدريب رقمية متخصصة، وإنشاء أدوات تساعده في إعداد المحتوى وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف، مع الحفاظ على الدور البشري في اتخاذ القرارات التعليمية وعدم تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة للمراقبة الآلية أو التقييم غير المنضبط للمعلمين.

ويستهدف أيضًا بناء سوق وطني للتكنولوجيا التعليمية، من خلال إتاحة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والمنصات والأجهزة التعليمية، وربط هذه الشركات بالمؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص تدريب للطلاب والمعلمين عليها.

كما يهدف إلى حماية البيانات التعليمية للطلاب والمعلمين، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع استخدام الأنظمة الذكية بصورة تؤدي إلى التمييز أو الوصم أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطالب دون مراجعة بشرية.