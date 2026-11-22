استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، وفدًا من مؤسسة «السلام في العالمين» الإندونيسية، برئاسة الشيخ مخلص هاشم، رئيس مؤسسة «السلام في العالمين»، و نزار مشهدي، الأمين العام للمؤسسة، والسيد علي حسن بحر، مستشار المؤسسة، في إطار تعزيز أواصر التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الإندونيسية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، عمق العلاقات التي تجمع الأزهر الشريف بإندونيسيا، وحرص الأزهر على مواصلة التعاون مع المؤسسات التعليمية والدعوية بها، بما يسهم في نشر المنهج الوسطي وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، وأشار إلى أهمية استمرار أوجه التعاون المشترك، ودورها في تأهيل الكوادر العلمية والدعوية وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والتدريبية، معتبرًا أن خريجي الأزهر الشريف في إندونيسيا يمثلون سفراءً لمنهجه الوسطي وقيمه العلمية والإنسانية في أوطانهم.

من جانبه، أعرب الشيخ مخلص هاشم، رئيس مؤسسة «السلام في العالمين»، عن تقديره للدور العلمي والدعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال على مستوى العالم، مؤكدًا تطلع المؤسسة إلى توسيع آفاق التعاون مع الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته العلمية والدعوية، بما يسهم في ترسيخ خطاب ديني يعزز ثقافة التسامح والتعايش والسلام في المجتمع الإندونيسي.

ويأتي اللقاء امتدادًا للتعاون السابق بين الأزهر الشريف ومؤسسة «السلام في العالمين»، الذي شمل تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل المعلمين ومديري المعاهد الدينية بإندونيسيا، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، حيث شهد فبراير 2026 تخريج 45 متدربًا من 22 محافظة إندونيسية، فضلًا عن بحث توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية؛ لتعزيز الشراكة في المجالات العلمية والدعوية وتبادل الخبرات.