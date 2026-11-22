قال أمين عام مؤسسة السلام في العالمين بإندونيسيا نزار مشهدي إننا نقف اليوم في رحاب الأزهر الشريف، هذه المؤسسة التي لم تكن يوما حكرا على أرض أو شعب، وإنما كانت ولا تزال ملكا للعلم وأهله، ومنارة أضاءت للعالم طريق العلم والهداية، وحملت رسالة الإسلام عبر القرون، فامتد أثرها من مصر إلى مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف "المشهدي"، خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي (2025 - 2026)، أننا اليوم لا نحتفل بتخريج دفعة من الطلاب فحسب، بل نشهد فصلا جديدا من فصول الرسالة الأزهرية العالمية؛ إذ تلتقي في هذا الحفل ثمار العلم من مختلف الأمم والشعوب، وتغادر هذه الكوكبة المباركة إلى أوطانها، حاملة علم الأزهر ومنهجه، لتكون امتدادا لرسالته، وصوتا لاعتداله وشاهدا على عطاء هذه المؤسسة التي تجاوزت رسالتها حدود الزمان والمكان.

وأكد أن عظمة المؤسسات العلمية لا تقاس بقدم تاريخها وحده، ولا بعدد خريجيها فحسب، وإنما تقاس بما تتركه في العقول من نور، وفي النفوس من قيم، وفي المجتمعات من أثر، ومن هذه المنزلة تتجلى مكانة الأزهر الشريف، فقد جمع بين أصالة العلم ومعاصرة الرسالة، وبين رسوخ التراث وفقه الواقع، وبين التمسك بالثوابت والانفتاح الواعي على قضايا الإنسان والعصر.

وتابع أن من أعظم ما يميز هذه المؤسسة المباركة أنها جعلت من تنوع الشعوب واختلاف اللغات والثقافات ميدانا للتعارف والتآلف، لا سببا للتنازع والاختلاف، فاجتمع في رحابها أبناء الأمم، وتألفت على مقاعدها لغات العالم، ووحدتهم قبلة العلم، وجمعتهم رسالة الإسلام.

وأكد أن العالم في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى عالم يجمع بين رسوخ المعرفة وحكمة الخطاب، وبين قوة الحجة ورحابة الصدر، وإن المنتظر من خريجي الأزهر ألا يكونوا مجرد ناقلين للمعارف، بل بناة للوعي، ومصلحين للمجتمعات، وجسورا للتواصل بين الأمم، وحملة لرسالة الإسلام في صورتها النقية القائمة على الرحمة والعدل والحكمة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

واختتم أمين عام مؤسسة السلام في العالمين بإندونيسيا، كلمته برسالة للطلاب الخريجين قائلًا "عودوا إلى أوطانكم وأنتم تدركون أن انتسابكم إلى الأزهر ليس شهادة تعلق، ولا لقبا يذكر، وإنما هو أمانة تؤدى، ورسالة تحمل، وسلوك يترجم، وأثر ينبغي أن يبقى، وأن التواصل بينكم وبين الأزهر الشريف ينبغي أن يظل ممتدا، لتبقى روابط العلم والأخوة، وتظل رسالة الأزهر حاضرة في كل العالم أجمع".