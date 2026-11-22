شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مبادرة " الأب القدوة"، وذلك لتكريم الآباء الملهمين ونماذج ملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة انطلقت من الإيمان بأهمية تسليط الضوء على القصص الاستثنائية للآباء داخل الأسرة المصرية، بالتوازي مع الاحتفاء بالأمهات المثاليات، موجهة الشكر لمؤسسة العربي مشددة على أن دور الأب يتجاوز الصورة التقليدية المقتصرة على توفير الاحتياجات المادية، ليشمل الشراكة الكاملة في التربية وغرس القيم ومنح الأبناء الأمان والثقة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة شهدت هذا العام تقدم 56 أبًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وقع الاختيار من بينهم على 16 نموذجًا لتكريمهم، منهم 10 آباء يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، وأبان من الآباء الذين يرعون أبناءً من ذوي الإعاقة، وأبان من فئة «الأب البديل»، أب لشهيد من أبطال القوات المسلحة، أب لشهيد من أبطال الشرطة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية تقدير خاصة للآباء الذين يرعون أبناءً من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن إيمانهم بقدرات أبنائهم يمثل الركيزة الأساسية لنجاحهم، ومشددة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بتوفير خدمات التأهيل والإتاحة والدمج وعدم ترك الأسر تواجه التحديات بمفردها.

كما أعربت عن بالغ الاعتزاز والوفاء لآباء شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ربّوا أبناءهم على قيم الانتماء والشجاعة والتضحية دفاعًا عن أمن الوطن، مؤكدة أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر دائم للمصريين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الاهتمام بمبادرة «الأب القدوة» يندرج ضمن رؤية الوزارة الشاملة لتعزيز استقرار الأسرة وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية التي تبدأ من داخل البيت، لافتة إلى الجهود المبذولة عبر برامج التوعية والتربية الإيجابية، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. التربية مشاركة»، الذي يستهدف تنمية مهارات التواصل الأسري وتوزيع المسؤوليات بين الزوجين.

ودعت الدكتورة مايا مرسي الآباء إلى مزيد من القرب والحوار مع أبنائهم لمواكبة تحديات العصر الرقمي، مؤكدة أن الوقت والدعم النفسي هما الأثر الباقي في ذاكرة الأبناء، كما وجهت رسالة تقدير لكل أب يؤدي واجبه بصمت داخل أسرته، ولكل أب رحل تاركًا سيرة طيبة وعطاءً ممتدًا.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي كل من صالح حسن ذكي من محافظة الإسماعيلية، والسيد عبد الحميد محمد خليفة من محافظة الإسكندرية، وعادل العفيفي محمد من محافظة بورسعيد، والغريب محمود حسانين من محافظة السويس، وصبحي سلامة محمد من محافظة بني سويف، وسلامة محمد إبراهيم من محافظة شمال سيناء، وحنا بولس جندي من محافظة الأقصر، وحسن أحمد مجاهد من محافظة البحر الأحمر، وحبيب محمود محمد من محافظة الدقهلية، وعاطف جندي نجيب من محافظة الغربية.

كما كرمت في فئة "أب لابن من ذوي الإعاقة"، كل من حسني محمد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ ، وحسن يحيى علي مرسي من محافظة الجيزة، أما فئة "الأب البديل"، فتم تكريم كل من سيد عبد السلام علي عبد اللطيف من محافظة القاهرة، ومحمود زكريا عبد الفتاح من محافظة بني سويف.

كما تم تكريم السيد حافظ فؤاد حافظ من محافظة السويس في فئة "أب شهيد شرطة"، والسيد أشرف حسين أحمد من محافظة المنوفية في فئة "أب شهيد قوات مسلحة".

كما كرمت الدكتورة مايا مرسي عددا من النماذج الملهمة، الذين يمثلون نماذج متميزة في تربية الأبناء ودعم الأسرة، وأدوا أدوارًا مؤثرة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، فقد كرمت الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والقمص سرجيوس سرجيوس مرجان وكيل عام البطريركية للاقباط الأرثوذكس، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي ومدير التدريب بدار الافتاء المصرية رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، و هشام سليمان منتج سينمائي،و نبيل عبد السلام بوزارة التضامن الاجتماعي، والأب صلاح ربيع أب لثماني فتيات أطباء.

جاء ذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري،و حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.