تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرى مركز طنطا، حيث تم تركيب 40 كشاف إنارة جديدًا بطريق كفر خضر – شبرا النملة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الطريق.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية استمرار أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الرؤية خلال فترات الليل، ويعزز عوامل الأمان والسلامة على الطرق، ويحافظ على سلامة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة لأهالينا يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مع استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة بالقرى.