هنأت الولايات المتحدة، اليوم /الأحد/ الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلال البلاد، مؤكدة تجديد دعمها لسيادتها الكاملة، وأن تنعم بالسلام مع جيرانها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو- في بيان صحفي نشرته الوزارة، اليوم /الأحد/- إن الشعب اللبناني أظهر قدرات استثنائية وروحاً كبيرة من الصمود، سواء داخل لبنان أو عبر جالياته المنتشرة حول العالم.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، مشيراً إلى تطلع واشنطن إلى تنمية الشراكة بين البلدين وتعزيز أواصر التعاون المشترك.

وجدد البيان تأكيد الموقف الأمريكي الداعم للبنان ذي السيادة الكاملة، والذي ينعم بعلاقات سلمية مع دول الجوار، وتكون فيه السلطة والمساءلة خاضعتين لإرادة مواطنيه.