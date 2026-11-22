يحتفي الأزهر الشريف اليوم، الأحد، في تمام التاسعة صباحًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2025 –2026، وتكريم أوائلهم ونخبةٍ من الخريجين، في فعاليةٍ تجمع الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات؛ لتسليط الضوء على مسيرتهم العلمية، وإبراز دور الأزهر في رعايتهم واحتضانهم، وذلك بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف وسفراء الدول الخارجية وممثليها.

الأزهر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2025-2026 اليوم

​ويتضمن برنامج الحفل كلمات لكل من الدكتورة نهلة صبري الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

​وتُختتم الفعاليات بتكريم أوائل الطلاب الوافدين وعدد آخر من الطلاب الخريجين بجامعة الأزهر الشريف للعام الجامعي 2025 – 2026، ثم إعلان الختام.