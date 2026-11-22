لفتت الفنانة عبير صبري الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة، بعدما ظهرت بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، في اختيار عكس ذوقها في الأزياء وقدرتها على لفت الانتباه بإطلالات تجمع بين الأناقة والفخامة.

إطلالة عبير صبرى..

واعتمدت عبير صبري فستانا مجسما يبرز قوامها، وجاء بتصميم بدون أكمام، مع خامة لامعة مزينة بتفاصيل براقة انعكست عليها الإضاءة، لتمنح الفستان طابعا فخما يناسب السهرات والمناسبات الخاصة، فيما تميز التصميم ببساطته من ناحية القصّة مع الاعتماد على بريق اللون الذهبي كعنصر أساسي.

ونسقت إطلالتها مع شعرها الأسود الطويل، الذي تركته منسدلا بتموجات ناعمة على أحد جانبي كتفيها، وهو ما أضفى لمسة أنثوية على مظهرها، واختارت مكياجا بألوان متناسقة مع الفستان، مع إبراز ملامح وجهها بطريقة ناعمة.

وجاء اختيار اللون الذهبي ليمنح إطلالة عبير صبري حضورا لافتا، خاصة أن الألوان المعدنية تعد من الاختيارات المفضلة في إطلالات المساء، لما تضيفه من بريق وأناقة، كما يمكن تنسيقها مع إكسسوارات بسيطة لتجنب المبالغة في التفاصيل.

وتفاعل محبو الفنانة مع صورها، التي أظهرت اهتمامها بالتفاصيل واختيارها لتصميم يجمع بين الأنوثة والجرأة، لتقدم إطلالة سهرة مختلفة تعتمد على اللون الذهبي وتفاصيله اللامعة.