شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 حالة من المتابعة والاهتمام من جانب المواطنين، خاصة مع حرص الأسر المصرية على معرفة أسعار الدواجن بشكل يومي، باعتبارها من أهم مصادر البروتين على المائدة المصرية.

وتختلف أسعار الفراخ من بورصة الدواجن إلى محلات البيع للمستهلك، بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع وهامش ربح التجار.

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

بحسب آخر تحديثات بورصة الدواجن المنشورة صباح اليوم، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء: من 63 إلى 64 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك إلى نحو 73 و74 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو: من 83 إلى 84 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 و94 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: سجلت نحو 110 جنيهات للكيلو في المزرعة.

سعر فراخ الأمهات: نحو 60 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر كيلو البانيه: يتراوح بين 190 220 جنيه وفقًا لبعض تحديثات الأسواق.

أسباب اختلاف أسعار الدواجن

وتتأثر أسعار الفراخ بعدد من العوامل، أبرزها أسعار الأعلاف والذرة والصويا، وتكاليف النقل والتربية، إلى جانب حجم المعروض من الدواجن ومعدلات الطلب عليها.

أسعار البيض اليوم الأحد

سجلت أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها المستويات التالية:

سعر كرتونة البيض الأبيض: 117 جنيهًا جملة، وتصل للمستهلك إلى نحو 127 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 124 جنيهًا جملة، وتصل للمستهلك إلى نحو 134 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: من 122 إلى 123 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك إلى نحو 132 و133 جنيهًا.





أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

أما أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، فجاءت كالتالي:

الكتكوت الأبيض شركات: من 18 إلى 25 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض قطعان: من 13 إلى 13.5 جنيه.

الكتكوت الساسو: من 17 إلى 18 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

كتكوت البط المفرخ: من 41 إلى 42 جنيهًا.

لماذا ارتفعت اسعار الفراخ؟

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

تكاليف الإنتاج والعرض والطلب تحدد الأسعار

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.

تصحيح السعر العادل

وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.