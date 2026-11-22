أصبح بإمكان قائدي السيارات في مصر معرفة المخالفات المرورية المسجلة على سياراتهم وسداد الغرامات المستحقة دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي، ضمن جهود التوسع في التحول الرقمي وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية.

وتتيح الخدمة للمواطنين الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات باستخدام بيانات لوحة السيارة، والتعرف على إجمالي المبالغ المطلوب سدادها، فضلًا عن إمكانية الدفع الإلكتروني وتقديم تظلم في حالة وجود مخالفة غير صحيحة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية.

اختيار «خدمات نيابات المرور» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على «الاستعلامات»، ثم اختيار «مخالفات رخص المركبات».

تحديد نوع لوحة السيارة، سواء كانت مكونة من أرقام فقط أو أرقام وحروف.

إدخال بيانات اللوحة بدقة في الخانات المخصصة.

الضغط على «إجمالي المخالفات»، واستكمال البيانات الإضافية التي يطلبها الموقع، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

تظهر قيمة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة وإجمالي الغرامات المستحقة.

طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

بعد الانتهاء من الاستعلام ومعرفة قيمة المخالفات، يمكن سداد الغرامات إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات نيابات المرور، دون زيارة وحدة المرور.

وتتمثل خطوات الدفع في اختيار خدمة سداد المخالفات المرورية، ثم تحديد نوع الرخصة وإدخال البيانات المطلوبة، وبعدها اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء باستخدام البطاقة البنكية أو بطاقة «ميزة».

ويُفضل الاحتفاظ بإيصال الدفع الإلكتروني أو رقم العملية بعد إتمام المعاملة، لاستخدامه عند الحاجة إلى إثبات السداد أو مراجعة بيانات العملية.

كيفية تقديم تظلم على المخالفات المرورية

في حالة ظهور مخالفة يرى صاحب السيارة أنها غير صحيحة أو مسجلة بالخطأ، يمكنه تقديم تظلم إلكترونيًا من خلال الخدمات المتاحة على بوابة النيابة العامة.

وتتيح هذه الخدمة تسجيل الاعتراض على المخالفة ومتابعة حالة التظلم عبر الإنترنت، بدلًا من التوجه إلى مقر النيابة، مع ضرورة إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة حتى يتمكن المواطن من متابعة طلبه.

روابط الاستعلام عن مخالفات المرور وسداد الغرامات

يمكن الوصول إلى الخدمات المرورية الإلكترونية من خلال المنصات الرسمية التالية: