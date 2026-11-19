مع اقتراب نهاية عام 2026، يبدأ المسلمون في البحث عن موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2027، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم وترتيب الاستعدادات الروحانية والأسرية المرتبطة به، خاصة مع اختلاف موعده من عام إلى آخر وفقًا للتقويم الهجري وحركة القمر.

وتشير التقديرات والحسابات الفلكية الخاصة بعام 1448 هجريًا إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2027 سيوافق يوم الاثنين 8 فبراير، بينما يُتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 مارس 2027، على أن تظل هذه المواعيد تقديرية لحين إعلان الرؤية الشرعية للهلال.

أول أيام شهر رمضان 2027 وفق الحسابات الفلكية

بحسب الحسابات الفلكية، من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2027، ليبدأ المسلمون صيام الشهر التاسع من السنة الهجرية لعام 1448.

ويترقب المسلمون الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الكريم مع استطلاع هلال رمضان، حيث تعتمد الجهات الشرعية المختصة على الرؤية الشرعية لتحديد غرة الشهر، ولا تُعد الحسابات الفلكية وحدها إعلانًا نهائيًا لموعد بدء الصيام.

موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا

أما بالنسبة لنهاية شهر رمضان، فتشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2027 سيوافق يوم الأربعاء 10 مارس.

ويأتي عيد الفطر احتفالًا بإتمام صيام شهر رمضان، ويبدأ المسلمون الاحتفال به بعد ثبوت هلال شهر شوال، وفقًا لما تعلنه الجهات المختصة بالرؤية الشرعية.

ما هو التقويم الهجري وكيف يتم تحديد بدايته؟

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ يرتبط تحديد بداية الأشهر ونهايتها بمراحل ظهور القمر ودورته حول الأرض، وتتراوح مدة الشهر الهجري بين 29 و30 يومًا.

ويتكون العام الهجري من 12 شهرًا، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن ترتيب الشهور، ويسبقه شهر شعبان ويليه شهر شوال.

وتتمثل أسماء الشهور الهجرية بالترتيب في:

المحرم.

صفر.

ربيع الأول.

ربيع الآخر.

جمادى الأولى.

جمادى الآخرة.

رجب.

شعبان.

رمضان.

شوال.

ذو القعدة.

ذو الحجة.

لماذا سُمي التقويم الهجري بهذا الاسم؟

يُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم الإسلامي أو القمري، وترجع تسميته إلى اعتماد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرجعًا لبداية التأريخ به.

وقد اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب هذا التقويم لتنظيم التأريخ الإسلامي، وجُعلت الهجرة النبوية بداية للسنة الهجرية الأولى، رغم أن الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول، وليس في شهر محرم.

ويُستخدم التقويم الهجري في تحديد المناسبات والشعائر الإسلامية، وفي مقدمتها شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وموسم الحج، كما تتخذه بعض الدول تقويمًا رسميًا أو تعتمد عليه إلى جانب التقويم الميلادي.