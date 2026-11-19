لا تظهر مشكلات الأمعاء دائمًا في صورة انتفاخ أو إمساك أو إسهال، فقد تنعكس اضطرابات التوازن البكتيري داخل الجهاز الهضمي على وظائف أخرى في الجسم، وتظهر في صورة إرهاق مستمر أو تغيرات جلدية أو تقلبات مزاجية، وفقًا لما أورده موقع «Verywell Health» المتخصص في المعلومات الصحية.

ويرتبط ذلك بدور الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الأمعاء، وتشارك في عمليات حيوية متعددة، من بينها دعم المناعة والمساعدة على امتصاص العناصر الغذائية والتواصل بين الجهاز الهضمي والدماغ.

6 علامات قد ترتبط بضعف صحة الأمعاء

1- الشعور بالإرهاق باستمرار

قد يكون التعب المتكرر أحد المؤشرات المرتبطة باضطراب الميكروبيوم المعوي، إذ تؤثر الكائنات الدقيقة الموجودة في الأمعاء على عدد من العمليات المرتبطة بالطاقة والنوم والمزاج.

وتنتج الأمعاء نسبة كبيرة من السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي يشارك في تنظيم الحالة المزاجية والنوم، وتشير أبحاث إلى وجود علاقة متبادلة بين اضطراب توازن البكتيريا المعوية ومشكلات النوم.

كما قد تؤثر الالتهابات المرتبطة باضطرابات الأمعاء على قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الحديد وفيتامين ب12، اللذين يحتاج إليهما الجسم لإنتاج الطاقة، وقد يؤدي نقصهما إلى الشعور بالإجهاد خلال اليوم.

2- ظهور مشكلات جلدية

لا تنفصل صحة الجلد تمامًا عن صحة الجهاز الهضمي، إذ تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين التوازن البكتيري في الأمعاء وحالة الجلد، ويُعرف هذا الارتباط باسم «محور الأمعاء والجلد».

وقد يؤدي اختلال الميكروبيوم المعوي إلى زيادة الاستجابات الالتهابية في الجسم، وهو ما قد يرتبط بظهور بعض المشكلات الجلدية أو تفاقمها، ومن أبرزها:

الوردية.

الأكزيما.

الصدفية.

وتشمل الأعراض التي قد تظهر احمرار الجلد والتهيج، لكن هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود مشكلة في الأمعاء، إذ تتعدد أسباب الأمراض الجلدية وتحتاج إلى تقييم طبي.

3- تكرار الإصابة بالعدوى

تلعب الأمعاء دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي، إذ تشارك الكائنات الدقيقة الموجودة فيها في تنظيم الاستجابة المناعية ومساعدة الجسم على مواجهة مسببات الأمراض.

لذلك، قد يرتبط اختلال توازن الميكروبيوم المعوي بتغير كفاءة بعض وظائف المناعة، بما قد يؤثر على قابلية الجسم للإصابة بالعدوى، ومنها نزلات البرد وكوفيد-19.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي قد يتعرضون لبعض الأمراض بصورة متكررة، أو يعانون من أعراض أكثر حدة مقارنة بمن يتمتعون بتوازن أفضل في الميكروبيوم المعوي.

4- اشتهاء الحلويات والسكريات باستمرار

قد لا تكون الرغبة المتكررة في تناول الحلويات مرتبطة بالجوع وحده، إذ تبحث بعض الدراسات في تأثير البكتيريا المعوية على الشهية والتفضيلات الغذائية.

وتشير أبحاث إلى احتمال وجود علاقة بين تركيبة الميكروبيوم المعوي والرغبة في تناول الأطعمة السكرية والغنية بالسعرات الحرارية، مع احتمال تأثر هذه الرغبة بالتغيرات التي تطرأ على أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء.

وللمساعدة في الحد من تناول السكر، يُنصح بتقليل كمياته تدريجيًا، واستبدال الأطعمة منخفضة القيمة الغذائية بخيارات غنية بالألياف والعناصر المفيدة، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن.

5- زيادة الوزن دون سبب واضح

قد يكون للميكروبيوم المعوي دور في تنظيم الشهية واستخلاص الطاقة من الطعام، وهو ما يجعله أحد العوامل التي يدرسها الباحثون عند بحث العلاقة بين صحة الأمعاء ووزن الجسم.

فقد يؤثر اختلاف أنواع البكتيريا المعوية على طريقة تعامل الجسم مع الطعام والسعرات الحرارية، كما يرتبط الالتهاب المزمن وبعض التغيرات الأيضية بمشكلات مثل مقاومة الإنسولين.

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي بعض اضطرابات الأمعاء إلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية، وهو ما قد يؤثر على الشعور بالشبع والجوع.

لكن زيادة الوزن غير المبررة لا تُعد دليلًا قاطعًا على وجود خلل في الأمعاء، فقد ترتبط بعوامل أخرى، منها التغيرات الهرمونية والأدوية والعادات الغذائية ومستوى النشاط البدني.

6- تقلبات المزاج وصعوبة التركيز

ترتبط الأمعاء بالدماغ من خلال شبكة تواصل معقدة تُعرف باسم «محور الأمعاء والدماغ»، وتشارك فيها الإشارات العصبية والهرمونية والمناعية، إلى جانب تأثير الميكروبيوم المعوي.

وقد تؤثر التغيرات التي تحدث في تركيبة البكتيريا المعوية على بعض العمليات المرتبطة بالمزاج والذاكرة والانتباه والاستجابة للتوتر.

وتشير دراسات إلى وجود ارتباط محتمل بين اضطراب الميكروبيوم وبعض المشكلات النفسية والإدراكية، مثل القلق والاكتئاب وصعوبات التركيز، إلا أن هذه العلاقة لا تعني أن مشكلات الأمعاء هي السبب المباشر لهذه الحالات.

كما يجري بحث دور البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة حية قد تقدم فوائد صحية عند تناولها بكميات مناسبة، في دعم صحة الأمعاء وتأثيرها المحتمل على الحالة المزاجية، لكن استخدامها لا يغني عن التشخيص أو العلاج الطبي عند الحاجة.

عادات يومية تساعد على تحسين صحة الأمعاء

يمكن دعم توازن الميكروبيوم المعوي من خلال مجموعة من العادات الغذائية والسلوكية، التي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة، ومن أبرزها: