تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 3 متهمين بدائرة قسم شرطة طهطا، بحوزتهم كمية من مخدر «الشابو»، وعدد من الأدوات المستخدمة في التعاطي، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية، بقيادة الرائد عبدالله أبو عقيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، تفيد بحيازة عدد من الأشخاص مواد مخدرة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الإذن القانوني اللازم، تمكنت قوة أمنية من ضبط 3 متهمين، وهم: مصطفى ص، 29 عاما، ومقيم بطريق بنهو، وأبوالحسن م 48 عاما، ومقيم بطريق بنهو، ومحمد ع 37 عاما، ومقيم بحارة فليتة بساحل طهطا.

المضبوطات والإجراءات القانونية

وبتفتيش المتهمين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر «الشابو»، ومقص، وأداة «كتر»، وعدد من لمبات التعاطي، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.