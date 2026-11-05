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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«الخوصي» في قبضة مباحث طهطا.. ضربة جديدة لتجار الشابو

الرائد عبدالله أبو عقيل رئيس مباحث قسم شرطة طهطا
الرائد عبدالله أبو عقيل رئيس مباحث قسم شرطة طهطا
محمد شراط

في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة حائزي المواد المخدرة، وجهت مباحث القسم ضربة أمنية ناجحة أسفرت عن سقوط أحد العناصر الإجرامية الخطرة.

كواليس القبض على الخوصي 
 

الواقعة جاءت بقيادة الرائد عبدالله أبو عقيل، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد البلكي، حيث تمكنت قوة أمنية من رصد تحركات المدعو "فارس حجازي" وشهرته "الخوصي" (27 سنة)، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الشابو"، ودراجة نارية (موتوسيكل)، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بالعملاء، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الداخلية الخوصي أخبار الحوادث الأجهزة الأمنية

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