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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فعاليات الحملة التوعوية للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة ضمن فعاليات مبادرة ببني سويف

شؤن الإعاقة ببني سويف
شؤن الإعاقة ببني سويف

واصلت إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام محافظة بني سويف، تنفيذ حملاتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة القطاعات وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"أسرتي قوتي“، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية وضمن المبادرة التي تتبناها المحافظة " بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة، ولتسليط الضوء على الجهود التي نفذتها الدولة في ملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة.

وشهدت فعاليات الندوة، التي عُقدت اليوم بمدرسة التربية الفكرية بمركز الواسطى حضور:  سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، د.هبة كمال مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، الأستاذ تميم الحسيني مدير إدارة التربية الخاصة،  نجلاء شحاتة أخصائي فنون تشكيلة، ومشاركة أكثر من 180 من أسرة الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز الواسطى

وفي كلمته استعرض مدير شؤون الإعاقة، الجهود والأنشطة والفعاليات، التي نظمتها المحافظة" ممثلة في إدارة الإعاقة"، منذ فبراير الماضي، وتضمنت إعادة تفعيل ترجمة خطب الجمعة والعيدين للغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بجانب تنفيذ وعقد العديد من القوافل الطبية لخدمة ذوي الإعاقة وأسرهم بالتعاون مع التعليم والصحة والتضامن والمجتمع المدني، بجانب تنظيم احتفالية ضمن فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء وغيرها، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي".. ومبادرة "بني سويف صديقة للإعاقة".

وأضاف "سعد" أن ندوة اليوم تعد ضمن سلسلة من الندوات التوعوية، المُزمع عقدها على مدار شهري نوفمبر وديسمبر2026، تستهدف العاملين بقطاع التعليم وممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والرائدات الريفية بمديرية التضامن، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعية والمثقفات الصحية بمديرية الصحة بالإضافة إلى مجموعات ذوي الإعاقة بمراكز الشباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية من التعليم والتضامن والجامعة والثقافة.، وتضمنت ندوة اليوم ورشة فنية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.

بني سويف ببا الاعاقة ببني سويف

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