مدير تعليم بني سويف للطلاب: الاستفادة من اليوم الدراسي في التحصيل العلمي وعدم إهدار الوقت

واصل الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، حيث أجرى جولة تفقدية بعدد من مدارس شرق النيل.



واستهل مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة الثانوية الجديدة المشتركة بالحي الرابع، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، وتفقد معامل الأوساط والمكتبة، واطلع على نسب الحضور والغياب، موجهاً بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، ومتابعة نسب الحضور بصورة يومية.



كما راجع كتاب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من انتظام أعمال التقييم ومطابقة ما يتم تنفيذه داخل الفصول، وأجرى حواراً مع الطلاب استمع خلاله إلى آرائهم حول المواد الدراسية، مؤكداً أهمية الاستفادة من اليوم الدراسي في التحصيل العلمي، وعدم إهدار الوقت، كما استمع إلى آرائهم حول دراستهم لمادتي البرمجة والثقافة المالية وأهميتهما في تنمية مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل.



وتوجه الدكتور عصام عمارة عقب ذلك إلى مدرسة الحي الخامس للتعليم الأساسي، حيث تفقد عدداً من الفصول الدراسية، وتابع انتظام العملية التعليمية، واطمأن على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والحساب، مؤكداً أهمية الاهتمام بالمهارات الأساسية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المستوى التعليمي للطلاب.



وأكد مدير المديرية استمرار الجولات الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة ورصد التحديات والعمل على تذليلها، مع التركيز على جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة الحقيقية للطلاب داخل المدارس.