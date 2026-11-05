قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يُكرّم 170 طالبًا وطالبة في المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» للوافدين
نشوى مصطفى ترد على شائعة عدم امتلاكها سيارة بسخرية: عندي عربية وفيلا وشاليه ومقبرة
الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال ​الخطر ​محافظة ينبع
دفاع «القاضي المُزيف» يُطالب بعرضه على مستشفى العباسية
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين ضد غلاء المعيشة
لا يشمل الاتحاد العام والمركزي.. مجلس الدولة يحسم إعفاء الاتحادات التعاونية من الضريبة العقارية
لاحتمال وجود قنبلة.. طائرة إيرلندية تهبط في قاعدة جوية بفرنسا
وزير السياحة والآثار: نستهدف استقبال 22 مليون سائح خلال عام 2027
موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا
أشد خطورة من نزلات البرد وتؤدي لمضاعفات خطيرة.. الصحة تحذر من الإنفلونزا
لقاح الأنفلونزا .. لماذا يُصاب بعض الأشخاص رغم تلقيهم التطعيم.. والصحة العالمية تطور اللقاح كل عام لهذا السبب
بمشاركة 65 طالبًا من 6 دول.. «الأعلى للشئون الإسلامية» يطلق فعاليات الفوج الثاني لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف للطلاب: الاستفادة من اليوم الدراسي في التحصيل العلمي وعدم إهدار الوقت

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

واصل الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، حيث أجرى جولة تفقدية بعدد من مدارس شرق النيل.


واستهل مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة الثانوية الجديدة المشتركة بالحي الرابع، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، وتفقد معامل الأوساط والمكتبة، واطلع على نسب الحضور والغياب، موجهاً بضرورة تسجيل الغياب أولاً بأول، ومتابعة نسب الحضور بصورة يومية.


كما راجع كتاب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من انتظام أعمال التقييم ومطابقة ما يتم تنفيذه داخل الفصول، وأجرى حواراً مع الطلاب استمع خلاله إلى آرائهم حول المواد الدراسية، مؤكداً أهمية الاستفادة من اليوم الدراسي في التحصيل العلمي، وعدم إهدار الوقت، كما استمع إلى آرائهم حول دراستهم لمادتي البرمجة والثقافة المالية وأهميتهما في تنمية مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل.


وتوجه الدكتور عصام عمارة عقب ذلك إلى مدرسة الحي الخامس للتعليم الأساسي، حيث تفقد عدداً من الفصول الدراسية، وتابع انتظام العملية التعليمية، واطمأن على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والحساب، مؤكداً أهمية الاهتمام بالمهارات الأساسية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المستوى التعليمي للطلاب.


وأكد مدير المديرية استمرار الجولات الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة ورصد التحديات والعمل على تذليلها، مع التركيز على جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة الحقيقية للطلاب داخل المدارس.

بني سويف تعليم بني سويف التعليم ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها

الزمالك

سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

رواء رمان

رواء رمان.. أول مسلمة في مجلس شيوخ جورجيا تحتفل بفوزها: كتبنا التاريخ

حسام حسن

حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب

المتهم

مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

"معلومات الوزراء" يستعرض تحدي تمويل كهرباء مراكز البيانات في إفريقيا وسط توقعات بتضاعف استهلاكها عالميًا بحلول 2030

"معلومات الوزراء" يستعرض تحدي تمويل كهرباء مراكز البيانات في إفريقيا وسط توقعات بتضاعف استهلاكها عالميًا بحلول 2030

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

"الإغاثة الطبية بغزة": مصر صمام الأمان للأمة العربية وتؤدي دورا كبيرا في إدخال المساعدات لقطاع غزة

"الإغاثة الطبية بغزة": مصر صمام الأمان للأمة العربية وتؤدي دورا كبيرا في إدخال المساعدات لقطاع غزة

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد