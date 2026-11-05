صحة بني سويف تفقد مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة انتظام العمل والانضباط الإداري

كلف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد قريبه وكيل المديرية بالمرور اليوم الخميس 5 نوفمبر على مستشفى الواسطي المركزي لمتابعة انتظام العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الجولة الوقوف على انتظام سير العمل داخل المستشفى، ومتابعة مستوى أداء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث شملت مراجعة السجلات الطبية ودفاتر الحضور والانصراف، وتفقد العيادات الخارجية والأقسام المختلفة بالمستشفى، للتأكد من التزام الأطقم الطبية والإدارية بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بجداول النوبتجيات وضمان تواجد الأطقم الطبية في أماكن عملهم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى دون تأخير، مع سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

كما أكد أهمية حسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة، والالتزام الكامل بقواعد الانضباط الإداري والمهني داخل المنشآت الصحية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على إحكام المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والتأكد من انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.