التضامن: التدخل السريع بدمياط يستجيب لبلاغ إنقاذ مواطن بلا مأوى

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بدمياط لبلاغٍ يستغيث لرجلٍ في العقد الثالث من عمره، بلا مأوى، يعاني من حالة صحية حرجة؛ حيث جرى نقله إلى مستشفى رأس البر المركزي، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحرص الفريق على متابعة الحالة وتوفير كافة أوجه الرعاية المناسبة، مع مراعاة ظروف المواطن الصحية والاجتماعية، بما يضمن تلبية احتياجاته على النحو الأمثل.

وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة للمواطن، نسَّق الفريق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير سكن مناسب له، على أن تتكفل الجمعية بمتابعة حالته وتقديم الدعم اللازم، بما يكفل استقراره عقب تعافيه وخروجه من المستشفى.

ويعكس هذا التدخل حرص فرق التدخل السريع على التعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها واحتياجاتها، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة تسهم في حماية المواطنين وصون كرامتهم الإنسانية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للبلاغات الإنسانية، والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية لتوفير الرعاية والحماية المناسبة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.