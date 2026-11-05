أيمن يونس يطالب بكشف هوية المستثمرين وتفاصيل مشروع شركة الكرة بالزمالك

طالب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بعقد جلسة تجمع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وفريق العمل المسؤول عن ملف شركة الكرة، إلى جانب نجوم القلعة البيضاء، لمناقشة تفاصيل المشروع والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بتطبيقه.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحاته عبر برنامج «الفيلسوف» على إذاعة «أون سبورت»، إنه من بين الأشخاص الذين يدرسون ملف شركة الكرة في الوقت الحالي، من أجل معرفة مدى جدواه وتأثيره على مستقبل النادي، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي طرف، وأن انتماءه الوحيد للزمالك ومصلحته.

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه يستمع إلى مختلف الآراء المطروحة بشأن شركة الكرة، ويرحب بالنقاش مع كل من لديه وجهة نظر، مشددًا على أن جميع أبناء النادي من حقهم التعبير عن حبهم وانتمائهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، وأنه لا يجوز التقليل من أهمية أي رأي.

وكشف أيمن يونس عن تلقيه دعوة من فاروق جعفر لعقد جلسة لمناقشة ملف شركة الكرة وتبادل وجهات النظر بشأن مدى فائدتها للنادي، مشيرًا إلى أن الصورة لا تزال غير مكتملة، وأنه من الضروري الجلوس مع المسؤولين لمعرفة التفاصيل والعواقب والاقتراحات المطروحة قبل تحديد الموقف النهائي.

وأكد أن شركة الكرة أصبحت أمرًا مهمًا للزمالك، لكن الأهم هو تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح، ومعرفة طبيعة الأفكار التي يقدمها المسؤولون عن الملف، وخططهم المستقبلية، وهوية المستثمرين والجهات التي ستضخ الأموال في الشركة.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الأمثل يتمثل في عقد جلسة تجمع رئيس النادي وفريق العمل المسؤول عن المشروع ونجوم الزمالك، لمناقشة جميع التفاصيل على طاولة واحدة، والوصول إلى رؤية مشتركة تحقق مصلحة النادي، مع التأكيد على أن مجلس الإدارة يظل المسؤول الأول عن طرح فكرة شركة الكرة.