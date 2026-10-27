أيمن يونس: محمد صلاح تعرض لظلم كبير في سباق الكرة الذهبية.. والجائزة فقدت مصداقيتها

أبدى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، اعتراضه على نتائج جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، تعرض للظلم في أكثر من نسخة، خاصة أعوام 2018 و2020 و2025، التي يرى أنه كان يستحق خلالها التتويج بالجائزة.

وجاءت تصريحات أيمن يونس عقب فوز هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال حفل النسخة السبعين من توزيع جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لندن، على مسرح لندن بالاديوم.

هاري كين يفوز بالبالون دور

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «لماذا هاري كين فاز بالبالون دور؟ تم توضيح الأسباب وتفهمناها، بس إذا كانت دي أسباب فوزه، فأنا شايف إن محمد صلاح تعرض لظلم كبير، خاصة في موسم 2018 و2020 و2025».

محمد صلاح

وأضاف أيمن يونس أنه يرى أن محمد صلاح كان يستحق الفوز بالجائزة في تلك السنوات، ليصبح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بها، معبرًا عن استيائه من نتائج بعض نسخ الجائزة.

واختتم تصريحاته بالتشكيك في مصداقية الجائزة، قائلًا: «لكن نقول إيه غير إن الجائزة فقدت في كثير من الأوقات مصداقيتها وحقيقتها».

هاري كين يحصد الكرة الذهبية 2026

وتوج هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي شهد الاحتفاء بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي تُعد من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

وتولى تقديم الحفل النجم الفرنسي السابق تييري هنري، والإعلامية البريطانية كيت سكوت، في نسخة استثنائية أُقيمت خارج العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى.

لندن تحتضن حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى

وجاءت إقامة الحفل في لندن احتفاءً بالذكرى السبعين لتأسيس الجائزة، وتكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية عام 1956.

ويظل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تتويجًا بالجائزة عبر تاريخها، بعدما حصد ميسي 8 كرات ذهبية، مقابل 5 لرونالدو.