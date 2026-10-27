التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض

قال المتحدث باسم التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه الرياض، فيما أكد الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظتي الخرج والحريق.

وسبق أن أعلن التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن في بيان رسمي أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية فجر الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، قال أيضاً إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المالكي أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية.

أعلن التحالف يوم الاثنين عن تنفيذه عملية عسكرية دقيقة لتدمير وتحييد أهداف عسكرية مشروعة في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. استهدفت العملية خمسة أنفاق تُستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية، وأربع منصات لإطلاق الصواريخ، ومستودعات للصواريخ، وذلك رداً على هجمات متكررة استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية واليمن.

وقال المالكي إن العملية ركزت أيضاً على تعطيل خطوط الإمداد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واستهدفت تحصينات الميليشيا وتجمعات الأفراد والمعدات العسكرية على طول خطوط المواجهة داخل اليمن.



لليوم الـ 23 على التوالي، كثفت القوات اليمنية وتشكيلاتها العسكرية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات أبرزها الجوف ولحج، ضمن عملية "فجر اليمن" والتي دخلت يومها الـ 23 على التوالي.

فقد واصلت القوات اليمنية استهداف مواقع عسكرية وتحركات ميدانية للميليشيا، بالتزامن مع ضربات نفذتها قوات درع الوطن والعمالقة الجنوبية في محافظتي لحج وتعز.

فيما أشارت القوات اليمنية، إلى أن العمليات تستهدف إضعاف القدرات القتالية للحوثيين، والحد من قدرتهم على إعادة تنظيم صفوفهم ودفع التعزيزات إلى خطوط المواجهة، إذ شملت الأهداف مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، إلى جانب مخازن الأسلحة والذخائر.

وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، إلى جانب الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، استمرت العمليات القتالية باستهداف تحركات الحوثيين ومواقعهم الدفاعية وخطوط إمدادهم، بما يحد من قدرتهم على نقل الاحتياطيات وحشد القوات في محور واحد.

أما في محافظة لحج، فأعلنت قوات درع الوطن، استهداف مركبة تابعة للحوثيين في جبهة المحاولة بمنطقة الصبيحة، باستخدام طائرة مسيّرة تابعة للفرقة الأولى.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات العمالقة الجنوبية تدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للحوثيين، إحداهما مدرعة، ومقتل من كانوا على متنهما في جبهة المضاربة.