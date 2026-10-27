قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: علينا إيجاد طرق نقل جديدة للغاز.. وأمير قطر يلتقي بيزشكيان
عبد الغفار يبحث مع ممثل الصحة العالمية مستجدات الأنشطة الإنسانية في غزة والسودان
دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض

السعودية تحمي سمائها
السعودية تحمي سمائها
محمد على

قال المتحدث باسم التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه الرياض، فيما أكد الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظتي الخرج والحريق.

وسبق أن أعلن التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن في بيان رسمي أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية فجر الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، قال أيضاً إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المالكي أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية.

أعلن التحالف يوم الاثنين عن تنفيذه عملية عسكرية دقيقة لتدمير وتحييد أهداف عسكرية مشروعة في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. استهدفت العملية خمسة أنفاق تُستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية، وأربع منصات لإطلاق الصواريخ، ومستودعات للصواريخ، وذلك رداً على هجمات متكررة استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية واليمن.

وقال المالكي إن العملية ركزت أيضاً على تعطيل خطوط الإمداد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واستهدفت تحصينات الميليشيا وتجمعات الأفراد والمعدات العسكرية على طول خطوط المواجهة داخل اليمن.


لليوم الـ 23 على التوالي، كثفت القوات اليمنية وتشكيلاتها العسكرية عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات أبرزها الجوف ولحج، ضمن عملية "فجر اليمن" والتي دخلت يومها الـ 23 على التوالي.

فقد واصلت القوات اليمنية استهداف مواقع عسكرية وتحركات ميدانية للميليشيا، بالتزامن مع ضربات نفذتها قوات درع الوطن والعمالقة الجنوبية في محافظتي لحج وتعز.

فيما أشارت القوات اليمنية، إلى أن العمليات تستهدف إضعاف القدرات القتالية للحوثيين، والحد من قدرتهم على إعادة تنظيم صفوفهم ودفع التعزيزات إلى خطوط المواجهة، إذ شملت الأهداف مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، إلى جانب مخازن الأسلحة والذخائر.

وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، إلى جانب الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، استمرت العمليات القتالية باستهداف تحركات الحوثيين ومواقعهم الدفاعية وخطوط إمدادهم، بما يحد من قدرتهم على نقل الاحتياطيات وحشد القوات في محور واحد.

أما في محافظة لحج، فأعلنت قوات درع الوطن، استهداف مركبة تابعة للحوثيين في جبهة المحاولة بمنطقة الصبيحة، باستخدام طائرة مسيّرة تابعة للفرقة الأولى. 

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات العمالقة الجنوبية تدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للحوثيين، إحداهما مدرعة، ومقتل من كانوا على متنهما في جبهة المضاربة.

التحالف صاروخين باليستيين المليشيا الرياض المدني السعودي الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

ناهد السباعي: تجربتي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة ممتعة| خاص

صابرين

صابرين تدافع عن منى زكي بسبب أم كلثوم.. تفاصيل

النجمة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: سعيدة بتكريمي عن «خلي بالك من نفسك» و«وننسى اللي كان».. (خاص) (فيديو)

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد