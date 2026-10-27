محافظ الدقهلية يوجه بالتفتيش على الحملات الميكانيكية ومراجعة كفاءة المعدات

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بالتفتيش والمرور الميداني على الحملات الميكانيكية بنطاق مركز ومدينة بلقاس، في إطار تكثيف المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز والمدن، وإحكام الرقابة على المعدات والسيارات، والتأكد من كفاءة إدارتها ومدى الاستفادة منها في تنفيذ المهام والخدمات المطلوبة.

وشملت أعمال المرور الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية في الوحدة المحلية بالشوامي والستاموني، بالإضافة إلى الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة بلقاس، وذلك لمتابعة منظومة العمل والوقوف على حالة المعدات والسيارات ومدى جاهزيتها، ومراجعة أوجه الاستخدام والتشغيل، ورصد أية ملاحظات تستلزم التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وضمت اللجنة الحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إبراهيم الشربيني و محمد لطفي بإدارة المتابعة، ومتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، بحضور غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار توجه المحافظة نحو تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط الإداري، وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، والحفاظ على المال العام، من خلال المتابعة الدقيقة لأداء الحملات الميكانيكية، بما يدعم كفاءة العمل التنفيذي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.