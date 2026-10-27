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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المرحلة الخامسة من حملة التوعية "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا" بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
همت الحسينى

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الوعظ والاعلام الديني بالمنطقة الازهرية ، بالتعاون مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية المستهدفة، بما يحقق تعبئة مجتمعية فعالة ومستمرة.

وأوضح مدير المخلفات الصلبة أنه تم البدء في تنفيذ فاعليات التوعية ببعض المدارس،  للتعريف بأهداف الحملة ورسائلها الأساسية، وعلى رأسها ( التخلص الآمن من المخلفات بالأماكن المخصصة لها، ومنع إلقائها بالمجاري المائية، ورفض الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام وتقدير عامل جمع المخلفات ودوره في الحفاظ على البيئة )، وتمتد أنشطة التوعية لتشمل المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، لرفع وعي النشء الصغير بأهمية النظافة والسلوك البيئي السليم ومعرفة سلسلة القيمة من المخلفات الصلبة.

وجاء لقاء اليوم بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة تمي الامديد والأستاذ أيمن البراموني مدير المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بمدرسة منديس الابتدائية بتمي الامديد، وبحضور الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظه، وبمشاركة الأستاذ اكرامي حسني مدير المخلفات الصلبة، الأستاذ وجيه محمد مدير المشاركة المجتمعية بالإدارة التعليمية بتمي الامديد، كما تم توزيع ملصقات وأدوات توعوية لنشر الرسائل الهادفة للحملة وكتيبات وألوان تشرح أهمية فصل المخلفات من المصدر للتلاميذ .

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التوعية المجتمعية لتنفيذ الحملات طوال الشهور الثلاث القادمة لاستهداف كافة شرائح المجتمع بالتنسيق مع المديريات والجهات التنفيذية، لرفع الوعي لدى التلاميذ والمواطنين بمختلف فئاتهم بالتعامل السليم مع المخلفات الصلبة وترسيخ  تطبيق فصل المخلفات من المصدر وتعزيز المشاركة المجتمعية.

محافظة منظومه تمى محافظ

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