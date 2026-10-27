شخص يقتلع عين عامل مسجد أثناء تجهيزه لصلاة الفجر

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شخص يعاني اضطرابات نفسية، على اقتلاع عين عامل متطوع بأحد المساجد، باستخدام يده، أثناء قيامه بتجهيز المسجد استعدادًا لأداء صلاة الفجر.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بإصابة عامل متطوع بأحد مساجد دائرة القسم، إثر تعرضه لاعتداء من شخص أثناء تجهيزه المسجد لصلاة الفجر، ما أسفر عن إصابته في عينه.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.