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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تحديث الأحوزة العمرانية لـ 195 قرية والانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية وأحوزة 6 مدن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لـ195 قرية بمختلف مراكز المحافظة، وجارٍ العمل على اعتماد المخططات الاستراتيجية لهذه القرى، تمهيدًا للتعامل على الأحوزة العمرانية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار تراخيص البناء، وفقًا للاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية المقررة.

جاء ذلك في إطار متابعة ملف التخطيط العمراني بالمحافظة، بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة منال زين العابدين، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح محافظ القليوبية أن تحديث الأحوزة العمرانية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم النمو العمراني، وتحديد نطاقات الامتداد العمراني، واستيعاب الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، والحد من البناء المخالف، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني المخطط والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لـ6 مدن بالمحافظة، وهي: قها، وشبرا الخيمة، والخانكة، والقناطر الخيرية، وشبين القناطر، وطوخ، فيما يجري حاليًا إعداد المخططات التفصيلية لهذه المدن، لاستكمال منظومة التخطيط العمراني وتنظيم أعمال البناء والتوسع وفقًا للقواعد والاشتراطات المعتمدة.
وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستكمال الإجراءات الفنية والتخطيطية اللازمة لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ومراعاة احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسي

وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة.
وفي إطار حرص محافظة القليوبية على تيسير حصول المواطنين على المعلومات، أتاحت المحافظة رابطًا إلكترونيًا يضم ملفات الأحوزة العمرانية المحدثة لـ195 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على الملفات والتعرف على نطاقات الأحوزة العمرانية لقراهم.

القليوبية التخطيط العمراني الأحوزة العمرانية طوخ بنها

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