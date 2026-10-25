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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالقليوبية انتظام العمل بالمواقع المستهدفة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أناب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، في افتتاح فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تستهدف نحو مليون و200 ألف طفل وطفلة من المصريين وغير المصريين، في الفئة العمرية من 9 أشهر حتى 10 سنوات، من خلال 842 فرقة تطعيم على مستوى المحافظة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الوقاية الصحية وحماية الأطفال من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.
وفي هذا الإطار، أجرت السكرتير العام جولة ميدانية لمتابعة انتظام تنفيذ الحملة، حيث تفقدت المركز الطبي ببنها، للاطمئنان على سير أعمال التطعيم وتوافر التيسيرات اللازمة لاستقبال الأطفال، كما تابعت انتظام عمل الفرق المكلفة بمدرسة ابن خلدون الابتدائية والمعهد الأزهري بمنطقة الفلل، للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال التطعيم والوصول إلى الأطفال المستهدفين وفقًا للخطة الموضوعة.


وأكد محافظ القليوبية أن الحملة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة المستمرة للوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز المناعة المجتمعية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية والأزهرية والأجهزة التنفيذية، لضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، بما يشمل القرى والعزب والمناطق النائية.
كما أكد محافظ القليوبية ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الصحية المعتمدة لحفظ وتداول ونقل اللقاحات، والتأكد من توافر وسائل الحفظ المناسبة واستمرار الالتزام بسلسلة التبريد وفقًا للاشتراطات الفنية المقررة، بما يضمن الحفاظ على مأمونية اللقاحات وكفاءتها، مع المتابعة المستمرة لفرق التطعيم والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والجودة في جميع المواقع المستهدفة بالحملة.
ووجّه المحافظ بضرورة تقديم الدعم الكامل لفرق التطعيم وتذليل أي معوقات قد تواجه عملها، مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية الحملة، وحث أولياء الأمور على التعاون مع الفرق المكلفة والحرص على حصول أبنائهم على اللقاحات المقررة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من الحملة والحفاظ على صحة الأطفال.
وفي إطار تسهيل حصول المواطنين على خدمات التطعيم، تنتشر الفرق بالمواقع الثابتة المخصصة بمدينة بنها، والتي تشمل المركز الطبي ببنها، ونادي بنها الرياضي، ونادي سيتي كلوب، ومركز شباب بنها «الساحة سابقًا»، والجمعية الشرعية، والهلال الأحمر، ومركز شباب أتريب، ونقابة الصيادلة، إلى جانب الفرق المنتشرة وفقًا لخطة العمل بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.
كما شدد المحافظ على أهمية الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة وتكثيف التوعية من خلال المدارس والمؤسسات الدينية ومراكز الشباب والوحدات المحلية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق التغطية المستهدفة للحملة في مختلف أنحاء القليوبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور ياسر إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ مجدي آتي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، والأستاذة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتورة نجلاء الفرماوي، مدير المبادرات بالمحافظة، والدكتورة نشوى السنوسى منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالقليوبية عدد من القيادات التنفيذية والصحية والتعليمية المعنية.

القليوبية مديرية الصحة محافظة القليوبية حملة التطعيم بنها

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