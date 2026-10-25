وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس قها ويوجه بتكريم مديرة ومعلمة ويشدد على انتظام الحضور المدرسي

تفقد أشرف محمود، وكيل تعليم القليوبية، عددا من مدارس إدارة قها التعليمية، يرافقه الدكتور ماجد إبراهيم، مدير إدارة قها، لمتابعة اليوم الدراسى، وبدأ جولته بمدرسة أجهور تعليم أساسي بنات.

وأشاد وكيل تعليم القليوبية بمستوى الطلاب داخل المدارس ومستوى الحضور.

وتناقش مع عدد من الطالبات في المحتوى التعليمي.

ووجه بتكريم مديرة المدرسة ثناء بحيري لما رآه من انضباط فى العملية التعليمية داخل المدرسة وانتظام اليوم الدراسى، وكذلك معلمة الحاسب الآلي آمال عثمان على تفاعل الطلبة وتقدم مستواهم.

وتوجه وكيل تعليم القليوبية إلى مدرسة أجهور تعليم أساسي بنين، ووجه بضرورة عمل برامج للطلاب الضعاف وضرورة جذب الطلاب للحضور، ثم انتقل إلى مدرسة أجهور الثانوية بنين، وشدد على ضرورة حضور الطلاب للمدرسة.



كما شدد وكيل تعليم القليوبية على تطبيق جميع معايير السلامة والأمان للطلاب، موجهاً الإدارة التعليمية بتقديم الدعم الكامل للمدرسة لتظل منارة تعليمية عريقة في المنطقة.

والتقى بأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمدارس، وأعرب عن تقديره لجهودهم المخلصة في الارتقاء بمستوى التعليم كما شدد على تفعيل خطط المتابعة والتقويم المستمر لضمان استدامة الانضباط المدرسي.

ووجه بضرورة المتابعة اليومية المستمرة من قبل قيادات الإدارة لجميع المدارس، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، وحل المشكلات فوراً على أرض الواقع.

وأعرب "محمود"، في ختام جولته، عن تقديره البالغ للجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون والإداريون في إدارة قها التعليمية، لضمان مصلحة الطلاب.