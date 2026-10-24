اشتعال النيران في سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، اشتعال النيران في سيارة ملاكي، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الواقعة، وجرى التعامل مع النيران للسيطرة عليها.



وجارٍ الوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وحصر أي خسائر أو إصابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



من ناحية اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط سائق متهم بالتعدي على طليقته داخل مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتهديدها بسلاح ناري وتقييدها والتسبب في إصابتها بجروح قطعية بالوجه والرأس باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات بينهما حول حضانة أطفالهما.



بدأت الواقعة عقب رصد أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء شخص على طليقته وتهديدها بسلاح ناري وتقييدها والتعدي عليها بسلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، استقبل أحد المستشفيات سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مصابة بجروح قطعية بالوجه والرأس.



وبسؤال المجني عليها، اتهمت طليقها بالتعدي عليها وتهديدها بسلاح ناري «فرد خرطوش»، وتقييد معصميها باستخدام أداة بلاستيكية «أفيز»، وإحداث إصابتها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما حول حضانة أطفالهما.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الناري والسلاح الأبيض المستخدمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.