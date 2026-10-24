قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نحتفظ بحقنا في صون حقوقنا البحرية بالبحر المتوسط وفقا للقانون الدولي
الرئيس السيسي يكرم 6 من طلاب هندسة القاهرة خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026 تقديرًا لإنجازاتهم وجوائزهم الدولية
بدل الفرح.. عريس وعروسة بالأقصر يختاران العمرة بداية لحياتهما الزوجية
أول دقيقة.. أحمد شريف يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
وزير السياحة والآثار: منتدى مصر 2026 شهد حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء
اليونان تتحدى الاتفاقية البحرية الليبية التركية.. كيكيلياس: لن نتراجع عن حقوقنا السيادية
وظائف وزارة العمل 2026 فرص عمل في 6 محافظات برواتب تصل إلى 7000 جنيه
أسامة أبو المجد: الدولار والتوترات الإقليمية يعيدان الأوفر برايس لسوق السيارات.. وتوقعات بزيادة أسعار الزيرو والمستعمل
الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب الأردن في مواجهة محاولات زرع الانقسام
الشرطة الفرنسية: استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في باريس عقب اندلاع مواجهات مع المحتجين
أكسيوس: مستشارو ترامب يراهنون على إسرائيل بدون نتنياهو.. خلافات بسبب إيران وغزة
توافد الآلاف للاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سائق متهم بتقييد طليقته وتهديدها بسلاح ناري والتعدي عليها بسلاح أبيض في القليوبية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط سائق متهم بالتعدي على طليقته داخل مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتهديدها بسلاح ناري وتقييدها والتسبب في إصابتها بجروح قطعية بالوجه والرأس باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات بينهما حول حضانة أطفالهما.

بدأت الواقعة عقب رصد أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء شخص على طليقته وتهديدها بسلاح ناري وتقييدها والتعدي عليها بسلاح أبيض.


وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، استقبل أحد المستشفيات سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مصابة بجروح قطعية بالوجه والرأس.

وبسؤال المجني عليها، اتهمت طليقها بالتعدي عليها وتهديدها بسلاح ناري «فرد خرطوش»، وتقييد معصميها باستخدام أداة بلاستيكية «أفيز»، وإحداث إصابتها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما حول حضانة أطفالهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة المركز. 

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الناري والسلاح الأبيض المستخدمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتضمنت تفاصيل البلاغ، الذي تقدمت به المجني عليها وتدعى «منى. أ»، ويحمل رقم 32173 جنح مركز شبين القناطر، اتهام طليقها «علاء. م. س» باقتحام مسكنها مستغلًا غياب شقيقها، والتعدي عليها بعد انفصالهما منذ عامين.

ووفقًا لما ورد بالبلاغ، فإن المتهم هددها بسلاح ناري، وقيدها إلى السرير ووضع لاصقًا على فمها لمنعها من الاستغاثة، قبل أن يعتدي عليها بآلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس، من بينها جرح بالوجه بطول نحو 20 سنتيمترًا، وآخر بفروة الرأس بطول نحو 15 سنتيمترًا.

القليوبية شبين القناطر أمن القليوبية خلافات الحضانه مركز شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يبحث مع ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية التعاون في مجالات البحث العلمي

أمين عام "الأعلى للثقافة"

أمين عام "الأعلى للثقافة" يستعرض عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان في معرض باكو للكتاب

مدبولي

مدبولي يجاوب عن تساؤل متى يشعر المواطن بثمار التنمية

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد