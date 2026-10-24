ضبط سائق متهم بتقييد طليقته وتهديدها بسلاح ناري والتعدي عليها بسلاح أبيض في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط سائق متهم بالتعدي على طليقته داخل مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتهديدها بسلاح ناري وتقييدها والتسبب في إصابتها بجروح قطعية بالوجه والرأس باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلافات بينهما حول حضانة أطفالهما.

بدأت الواقعة عقب رصد أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء شخص على طليقته وتهديدها بسلاح ناري وتقييدها والتعدي عليها بسلاح أبيض.



وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، استقبل أحد المستشفيات سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مصابة بجروح قطعية بالوجه والرأس.

وبسؤال المجني عليها، اتهمت طليقها بالتعدي عليها وتهديدها بسلاح ناري «فرد خرطوش»، وتقييد معصميها باستخدام أداة بلاستيكية «أفيز»، وإحداث إصابتها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما حول حضانة أطفالهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة المركز.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الناري والسلاح الأبيض المستخدمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتضمنت تفاصيل البلاغ، الذي تقدمت به المجني عليها وتدعى «منى. أ»، ويحمل رقم 32173 جنح مركز شبين القناطر، اتهام طليقها «علاء. م. س» باقتحام مسكنها مستغلًا غياب شقيقها، والتعدي عليها بعد انفصالهما منذ عامين.

ووفقًا لما ورد بالبلاغ، فإن المتهم هددها بسلاح ناري، وقيدها إلى السرير ووضع لاصقًا على فمها لمنعها من الاستغاثة، قبل أن يعتدي عليها بآلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس، من بينها جرح بالوجه بطول نحو 20 سنتيمترًا، وآخر بفروة الرأس بطول نحو 15 سنتيمترًا.