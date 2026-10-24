وكيل صحة القليوبية يحيل المقصرين بوحدة عرب شركس بالقناطر الخيرية للتحقيق

أجرى الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مرورًا ميدانيًا على وحدة طب الأسرة بعرب شركس التابعة للإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستعدادات النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، المقرر انطلاقها غدًا الأحد 25 أكتوبر 2026.



وخلال جولته، تابع وكيل وزارة الصحة مدى انتظام تواجد الأطقم الطبية والإدارية ومستوى الانضباط داخل الوحدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والمهام الوظيفية، وموجهًا بإحالة المقصرين إلى التحقيق وفقًا للقواعد المنظمة، لضمان تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.



كما راجع مؤشرات أداء المبادرات الصحية، مشددًا على أهمية متابعة معدلات الإنجاز ودقة تسجيل البيانات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من خدمات الكشف المبكر والرعاية الوقائية.



وفي إطار الاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، اطمأن الدكتور إسحق جميل على جاهزية الوحدة والفرق المكلفة بتنفيذ الحملة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بغرفة الطوارئ، إلى جانب مراجعة أرصدة الأدوية بالصيدلية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون معوقات.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى، مع التأكيد على التخلص الآمن من النفايات الطبية، حفاظًا على سلامة الأطقم الطبية والمواطنين المترددين على الوحدة.



وأكد الدكتور إسحق جميل استمرار المرور الميداني والمتابعة الدورية للمنشآت الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها بصورة فورية، في إطار جهود مديرية الصحة بالقليوبية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.